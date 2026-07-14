Atacan a la regidora de Morena, María Quijada; muere su esposo durante emboscada en Tecate

Durante la noche de este martes la regidora de Morena, María Quijada, sufrió un ataque armado en la ciudad de Tecate en el que resultó herida de gravedad.

El esposo de la regidora, Jesús Pereida, falleció en el lugar y trascendió que la hija de la edil morenista también sufrió heridas de bala.

Ayer la regisdora acudió a una asamblea informativa en la que afirmó que su partido debía cerrar filas para construir “un país donde la justicia social, la igualdad y el bienestar lleguen a todas y todos”.

Atacan el auto de la regidora cuando transitaba con su familia

El ataque en contra de la funcionaria morenista ocurrió a las 17:17 horas, en la calle Coyuca de la colonia La Hacienda de Tecate.

María Quijada y Jesús Pereida se encontraban en un vehiculo Kia, placas de circulación 9TWY116.

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