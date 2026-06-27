Fiscalía de Morelos investiga a Víctor Padilla por agresión a su esposa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó este sábado 27 de junio que investiga a Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión de un video en el que se le ve agrediendo físicamente a su esposa, María Felicia Jiménez Lavie.

La grabación, fechada el pasado 15 de marzo, muestra al exfuncionario federal presuntamente golpeando a su cónyuge al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Emiliano Zapata.

Tras la difusión del material, la FGE de Morelos confirmó la apertura de una carpeta de investigación y señaló que trabaja en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México para otorgar medidas de protección a la víctima.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que inició una carpeta de investigación por los probables hechos delictivos derivados de la difusión de una denuncia pública a través de un video, en donde se aprecia un acto de… pic.twitter.com/st9mL8Gq0B — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) June 27, 2026

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La institución, dirigida por Fernando Blumenkron Escobar, se comprometió a agotar todas las indagatorias para deslindar responsabilidades y “garantizar una vida libre de violencia en contra de mujeres, niñas y niños”.

Jiménez Lavie hizo pública una grabación en su canal de YouTube en la que denunció ser víctima de violencia familiar y solicitó la intervención de las autoridades para garantizar su seguridad y la de sus hijos menores de edad.

Tras la difusión del material, Rodríguez Padilla, informó que se separará de cualquier responsabilidad pública mientras se desarrollan las investigaciones.

Condenamos cualquier acto de violencia contra las mujeres.



Desde la SecretaríaDeLasMujeres establecimos contacto para la orientación y acompañamiento a la víctima María Felicia Jiménez.



En el @GobiernoMX ninguna agresión contra las mujeres será tolerada.



Reiteramos nuestro… pic.twitter.com/qFKu2eiMvZ — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) June 27, 2026

Asimismo, afirmó que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y pidió actuar con “discreción y prudencia” para evitar afectaciones a sus hijos durante el proceso.

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