Otorgan medidas de protección a esposa de Víctor Rodríguez, tras denuncia por violencia familiar

La Fiscalía General de Morelos informó que el Ministerio Público especializado del Centro de Justicia para las Mujeres dictó medidas de protección para Felicia Jiménez Lavie, quien presentó una denuncia por violencia familiar contra su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exfuncionario federal.

Fernando Blumenkron Escobar, fiscal de Morelos, detalló que las medidas de protección incluyen acciones para evitar cualquier situación que represente un riesgo para la mujer o sus hijos.

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Indicó que las medidas de protección (rondines y patrullajes) estarán disponibles para la víctima cuando ella lo requiera, mientras continúa la integración de la carpeta de investigación iniciada de oficio por el Centro de Justicia para las Mujeres para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La carpeta de investigación continúa su integración. Las diligencias no se han detenido y vamos a continuar para garantizar justicia a la víctima

Agregó que existe coordinación con autoridades federales y de la Ciudad de México para el seguimiento del caso.

“Es importante la colaboración que tenemos en este momento con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y con la Fiscalía de la Ciudad de México. Ayer o antier iniciaron ellos una carpeta por la denuncia que presentó la señora, y esto para nosotros es importante por la colaboración que existe”, indicó.

Aseveró que, en caso de que la declaración presentada en la Ciudad de México incluya hechos ocurridos en Morelos, estos serán incorporados a la investigación estatal.

Si ella, en esa declaración que rindió en la Ciudad de México, refiere los hechos de aquí de Morelos, del video que sucedió en Emiliano Zapata, vamos a tener esas diligencias nosotros para actuar en consecuencia — expresó.

Sobre la situación procesal, indicó que aún no existe denuncia formal en Morelos, aunque el proceso de investigación continúa.

“Todavía no, pero estamos en ese proceso. Ella está en la Ciudad de México y todas las diligencias que se hagan en colaboración con esa Fiscalía las tendremos nosotros”, apuntó.

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