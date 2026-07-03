Juez concede libertad provisional a Gilda Lozoya; FGR no acreditó riesgo de fuga

Un juez federal concedió la libertad provisional a Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó elementos suficientes para demostrar que existiera un riesgo de fuga.

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La resolución representa un nuevo episodio dentro de los procesos judiciales relacionados con la familia y caso Lozoya, además de que deja en claro que la imputada podrá continuar su proceso penal en libertad, bajo las medidas cautelares que determine la autoridad judicial.

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⚖️🏛️ Un juez federal concedió libertad provisional a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, luego de que la FGR (@FGRMexico) no acreditara riesgo de fuga pic.twitter.com/A3vPx0q28M — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 4, 2026

Conforme a información de Rubén Mendoza, reportero de Azteca Noticias, en una audiencia que duró 10 horas, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la juez determinó decretar su libertad; sin embargo, le impuso como medida cautelar acudir a firmar cada 15 días, así como entregar su pasaporte para que no pueda salir del país.

Cabe señalar que en el sistema penal acusatorio de nuestro país, la prisión preventiva no se aplica de manera automática, sino que corresponde al Ministerio Público demostrar la necesidad de imponerla con base en riesgos como la fuga, la obstaculización de la investigación e incluso ante un posible peligro para las víctimas o testigos.

Caso de familia Lozoya en el escrutinio público

Cabe decir que el caso de la familia Lozoya permanece bajo el escrutinio público debido a las investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción vinculados a la administración de Petróleos Mexicanos.

La resolución refleja uno de los principios del sistema de justicia penal mexicano: la prisión preventiva debe estar debidamente justificada, además de sustentada con pruebas. Ahora, el proceso continuará en los tribunales, donde serán las evidencias las que determinen el desenlace del caso Gilda Lozoya.

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