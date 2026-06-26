Denuncian a Víctor Rodríguez Padilla por violencia familiar; difunden video golpeando a su esposa

Víctor Rodríguez Padilla, exfuncionario federal, fue señalado por presunta violencia familiar, luego de que su esposa María Felicia Jiménez Lavie, difundió un video en el que se documenta una agresión ocurrida al interior de su domicilio.

Las imágenes muestran al hombre durante el altercado. En la grabación, de 4 minutos con 41 segundos, es posible observar con claridad el rostro del exservidor público, mientras se desarrolla la discusión.

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¿Qué hizo Víctor Rodríguez Padilla?

Los hechos captados por una cámara de videovigilancia ocurrieron el pasado 15 de marzo en una casa ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos.

En las imágenes se aprecia a la investigadora inmovilizada sobre un sillón mientras el también profesor presuntamente la empuja, la golpea y la sujeta del cuello.

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"Un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa", denuncia María Felicia Jiménez



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Rodríguez es titular del Instituto Nacional de Energías Limpias pic.twitter.com/EzaP2AyWN3 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 27, 2026

Conforme avanza el video, la mujer intenta levantarse y alejarse; sin embargo, el forcejeo continúa. La grabación muestra que el hombre presuntamente la toma del cabello, le cubre la boca para impedir que grite, la derriba y le propina golpes en distintas partes del cuerpo.

Felicia Jiménez aseguró que teme por su integridad y la de sus hijos, y sostuvo que hacer pública la denuncia podría tener consecuencias tanto en su vida personal como laboral, por lo que pidió apoyo a las autoridades.

Hasta el momento de esta publicación, Víctor Rodríguez Padilla no ha emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones difundidas en su contra.

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