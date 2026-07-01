Muertos y lesionados por ataque armado en cancha de usos múltiples en Yautepec, Morelos

Al menos tres personas murieron y nueve más resultaron lesionadas, después de un ataque armado que se registró en la cancha de usos múltiples del barrio de Rancho Nuevo, Yautepec, Morelos, la noche del martes 30 de junio, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El ataque se registró alrededor de las 21:00 horas durante una convivencia organizada cuando hombres armados entraron por la fuerza a la cancha de usos múltiples y dispararon sin mediar palabra contra los asistentes.

🔴 #Inseguridad | Ataque armado en #Morelos deja tres muertos y nueve heridos



La @Fiscalia_Mor informó que tres personas murieron y nueve más resultaron lesionadas tras un ataque armado registrado en #Yautepec. https://t.co/B5yPhHCD8A pic.twitter.com/hxiYtPiop2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 1, 2026

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Tras el ataque, peritos de la Fiscalía General del Estado de Morelos llegaron al lugar para levantar los cuerpos de las personas fallecidas y recabar indicios que permitan dar con los responsables. A su vez, servicios de emergencia atendieron a los lesionados.

¿Cómo será la investigación por el ataque armado en Yautepec?

La Fiscalía señaló que la investigación se desarrollará con los criterios que marca el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio y agotará todas las líneas de investigación para aclarar el móvil del ataque armado en Yautepec.

¿Qué dijo el Gobierno de Morelos por el ataque armado en Yautepec?

Luego de este hecho delictivo, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, instruyó a las instituciones que integran la Mesa de Seguridad realizar las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido para que los responsables respondan ante la justicia.

Lamento profundamente lo ocurrido esta noche en Yautepec. Expreso mi solidaridad con las familias.

He instruido a las instituciones que integran la Mesa Seguridad a realizar las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia. — Margarita González Saravia (@margarita_gs) July 1, 2026

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