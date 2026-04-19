Un ataque armado dejó al menos ocho personas muertas en un bar del municipio de Ayala, Morelos.

Un ataque armado dejó al menos ocho personas muertas en un bar del municipio de Ayala, Morelos. | BetoShow García | Facebook

Al menos ocho personas murieron, entre ellas una mujer, tras un ataque armado en un bar del municipio de Ciudad Ayala, Morelos, el cual operaba de manera ilegal, de acuerdo con la Fiscalía del Estado.

Los hechos se registraron la madrugada del sábado 18 de abril en el bar “El Rincón de la Banda”, que se ubica en la comunidad de Anenecuilco, que se habría inaugurado pocos días antes.

#FiscaliaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía Regional Oriente interviene con diligencias iniciales en hechos delictivos suscitados en un bar de operación irregular en el municipio de Ayala.



▪️Información Completa:https://t.co/zPKaQtHycs pic.twitter.com/sGkKWxutfa — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) April 18, 2026

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¿Qué se sabe del ataque armado en el bar?

El multihomicidio se registró aproximadamente a las 4:35 horas, luego de que un grupo de sujetos fuertemente armados irrumpiera de manera violenta al bar y abrió fuego sin mediar palabra contra algunos de los asistentes para después huir del lugar.

Cuando los servicios de emergencia llegaron, las víctimas que sufrieron el ataque ya no contaban con signos vitales, por lo que se procedió al levantamiento de pruebas para comenzar las investigaciones.