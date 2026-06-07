Dos personas muertas y tres heridos fue el saldo que dejó un ataque armado en Puente de Ixtla, ocurrido durante la noche del sábado y madrugada de este domingo 7 de junio, hecho que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Morelos.

El ataque se registró sobre la carretera Tehuixtla-Puente de Ixtla, a la altura de la colonia Jardines de La Herradura, municipio de Puente de Ixtla, cerca de un puesto de control de seguridad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe del ataque armado en Puente de Ixtla?

Los primeros reportes indican que presuntos delincuentes trataron de interceptar a las víctimas alrededor de las 23:00 hora del sábado y dispararon contra ellos. Las detonaciones de armas de fuego fueron escuchadas por los habitantes del lugar quienes llamaron a los servicios de emergencia.

La policía municipal, paramédicos y miembros del Ejército Mexicano encontraron cerca de la gasolinera de La Herradura un automóvil dañado y cinco persona dentro. Dos personas ya habían muerto y los tres restantes presentaban heridas por balas.

¿Qué dijeron las autoridades por el ataque armado?

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que personal regional sur poniente llevó a cabo las diligencias iniciales para esclarecer el caso.

#FiscalíaMorelosInforma COMUNICADO DE PRENSA

La Fiscalía Regional Sur Poniente efectuó las diligencias iniciales correspondientes en un sitio cercano a un puesto de control de seguridad ubicado en la colonia Jardines de La Herradura, del municipio de Puente de Ixtla, tras… pic.twitter.com/rZRFpOZCpx — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) June 7, 2026

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.