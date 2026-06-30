Detienen a “El Tondiro”, presunto integrante del CJNG y señalado por emboscada a policías en Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó sobre la detención de César Augusto “N”, mejor conocido como El Tondiro, en Ocotlán, Jalisco, quien se presume es integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo al titular de la dependencia, José Antonio Cruz Medina, este sujeto estaría implicado en la agresión contra elementos de la Guardia Civil en Nahuatzen, Michoacán, el pasado 10 de junio, donde murieron cinco personas.

“Con acciones firmes y trabajo coordinado, en Michoacán el combate a la impunidad continúa”, fueron las palabras con las que la dependencia terminó el informe que se presentó este martes 30 de junio.

El Tondiro fue trasladado a Michoacán y fue puesto a disposición de las autoridades para que determinen su situación jurídica.

🚔 ¡Cero impunidad!



En una acción coordinada fue detenido en Jalisco César “N”, alias “El Tondiro”, presunto implicado en la agresión contra elementos de la #GuardiaCivil en Nahuatzen.



La coordinación entre instituciones sigue dando resultados para que estos hechos no queden… pic.twitter.com/C779YSKdNI — José Antonio Cruz Medina (@ACruzMedinaseg) June 30, 2026

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¿Qué se sabe de la participación de “El Tondiro” en el ataque a la Guardia Civil de Michoacán?

Las autoridades locales indicaron que, tras investigaciones, César Augusto “N” fue ubicado en la zona de ataque aproximadamente dos horas antes. Posteriormente se trasladó a Jalisco.

Asimismo, durante la detención presentaba una lesión tras recibir un impacto de arma de fuego en la pierna, razón por la que aparece con muletas en las fotos del arresto; autoridades creen que la lesión habría sido provocada durante la emboscada.

Así fue la emboscada contra la Guardia Civil en Nahuatzen, Michoacán

Alrededor de las 18:15 horas del 10 de junio, en la localidad de Mojonera, en Nahuatzen, Michoacán, se vivió una agresión contra agentes de la Guardia Civil presuntamente encabezada por el Cártel Jalisco.

Ahí murieron cinco elementos de seguridad, identificados como Porfirio Rodríguez Briseño, Brandon Josué Zamora Torres, Francisco Javier Otero Damas, Jonatán Mondragón Servín y Mateo Valdez Abarca. Otros cinco resultaron heridos.

Tras esto, se desató una serie de operativos por tierra y aire por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

Autoridades explicaron, en conferencia de prensa, que en la zona aumentó la violencia por una confrontación entre el Cártel de Los Reyes, específicamente de su célula La Venada, además de CJNG y los Caballeros Templarios.

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