Asesinan en Acapulco a familiares de Javier Saldaña, rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero

El rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, condenó el asesinato de tres familiares en Acapulco y exigió una investigación a fondo.

Por medio de sus redes sociales publicó un comunicado en donde confirmó los hechos, mismos que ocurrieron entre la noche del domingo 28 y el lunes 29 de junio en la comunidad Kilómetro 21, ubicada en la zona rural del municipio de Guerrero.

En el mensaje aprovechó para exigir “con firmeza” a las autoridades que investiguen el crimen y dar con los responsables.

A la familia Saldaña Parra

A las autoridades correspondientes

A la opinión pública pic.twitter.com/WpgpycKc6C — Javier Saldaña (@JavSaldana) June 29, 2026

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Javier Saldaña confirmó asesinato de sus familiares en Guerrero

Las víctimas eran su tía Josefina Saldaña Parra, su prima Janet Magnolia Gutiérrez Saldaña, así como el esposo de esta última, Edgar de la Cruz Solorio, quienes fueron encontrados muertos en un domicilio de la localidad antes mencionada.

“Envío un abrazo de mucha fortaleza y total solidaridad con todo mi corazón a mi familia y en especial a mis tíos Silvestre y Esteban Saldaña”, se pudo leer durante la noche del lunes 30 de junio.

¿Qué se sabe del homicidio en el Kilómetro 21 de Acapulco, Guerrero?

Medios locales informaron que el hallazgo de los cuerpos se dio durante las primeras horas del día, luego de que un familiar acudiera a la vivienda para visitarlos; sin embargo, al no obtener respuesta, pidió ayuda a un vecino y ahí encontró la escena del crimen.

De acuerdo a su relato, encontró los cuerpos con heridas de arma de fuego y violencia, además de casquillos percutidos en el suelo; no obstante, las autoridades no han dado más detalles del caso, aunque se sabe que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar de los hechos para iniciar la investigación.

Javier Saldaña pidió licencia de la UAGro y busca gobernar Guerrero

El hecho trascurre tan sólo unos días después de que Javier Saldaña formalizara su registro como aspirante en el proceso interno de Morena en Guerrero, específicamente para coordinar los Comités de Defensa, un paso antes de la precandidatura y candidatura a la gubernatura en las elecciones previstas para el próximo año.

Es por lo anterior que solicitó licencia en la universidad el pasado 18 de junio.

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