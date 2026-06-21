Hay alerta en la frontera norte de México después de que hombres armados ingresaran a una casa y atacaran sin mediar palabra a una familia en Loma Blanca, Valle de Ciudad Juárez, Chihuahua, dejando dos muertos y heridos, incluyendo menores de edad.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 20 de junio cuando sujetos armados acribillaron a la familia. Papá y mamá murieron en el ataque armado, mientras que dos niñas resultaron lesionadas.

Continúan los operativos en el Valle de Ciudad Juárez tras el ataque armado contra una familia en Loma Blanca.



Un hombre y una mujer fueron asesinados; dos menores de edad resultaron heridas y reciben atención médica.@reynaldolarar con el reporte en #HechosDomingo pic.twitter.com/usovtvBAXm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 21, 2026

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Después de que los disparos dejaron de escucharse los vecinos se aproximaron a la casa donde se cometieron los homicidios y llevaron a las dos menores a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se trata de una niña de 2 años y otra de seis meses.

¿Qué se sabe del ataque a la familia en Ciudad Juárez?

De acuerdo con los primeros reportes de los investigadores, la familia tenía poco tiempo de vivir en el domicilio y ya habían recibido varias amenazas. Tras el ataque, el Ejército Mexicano, la autoridad Estatal y la Guardia Nacional pusieron en marcha un operativo para dar con los responsables.

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Durante la madrugada, sujetos armados irrumpieron en una vivienda del poblado de Loma Blanca. Los padres murieron, mientras que una niña de dos años y una bebé de seis meses resultaron heridas de bala… pic.twitter.com/u4taqK0IQ4 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 20, 2026

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