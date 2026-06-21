Hay alerta en la frontera norte de México después de que hombres armados ingresaran a una casa y atacaran sin mediar palabra a una familia en Loma Blanca, Valle de Ciudad Juárez, Chihuahua, dejando dos muertos y heridos, incluyendo menores de edad.
Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 20 de junio cuando sujetos armados acribillaron a la familia. Papá y mamá murieron en el ataque armado, mientras que dos niñas resultaron lesionadas.
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Después de que los disparos dejaron de escucharse los vecinos se aproximaron a la casa donde se cometieron los homicidios y llevaron a las dos menores a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se trata de una niña de 2 años y otra de seis meses.
¿Qué se sabe del ataque a la familia en Ciudad Juárez?
De acuerdo con los primeros reportes de los investigadores, la familia tenía poco tiempo de vivir en el domicilio y ya habían recibido varias amenazas. Tras el ataque, el Ejército Mexicano, la autoridad Estatal y la Guardia Nacional pusieron en marcha un operativo para dar con los responsables.
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