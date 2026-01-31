Alerta vecinal permite rescate de 21 migrantes privados de la libertad en vivienda de Ciudad Juárez

Las autoridades de Chihuahua rescataron a 21 migrantes en Ciudad Juárez que permanecían retenidos dentro de una vivienda. El operativo ocurrió el 30 de enero de 2026 y fue resultado de una alerta ciudadana atendida durante un patrullaje preventivo.

Entre las personas auxiliadas había migrantes de China, Centroamérica y México. Tras su liberación, recibieron atención inmediata y fueron canalizados a instancias migratorias para definir su situación legal.

¿Qué ocurrió en el incidente?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado localizaron a los migrantes privados de la libertad dentro de un inmueble. La intervención evitó riesgos mayores para las personas retenidas.

El caso confirma que las redes que lucran con la migración siguen operando en zonas urbanas fronterizas, lo que refuerza la necesidad de vigilancia constante.

¿Dónde y cuándo tuvo lugar el rescate?

El rescate se realizó en la colonia Francisco I. Madero, en el cruce de Juan Balderas y Francisco R. Almada, en Ciudad Juárez. La acción ocurrió el 30 de enero.

La ubicación evidencia que estos delitos no solo ocurren en rutas aisladas, sino también en áreas habitadas, lo que incrementa la preocupación social.

¿Quiénes son las personas rescatadas?

Los migrantes tenían entre 19 y 51 años. Provenían de China, Guatemala, El Salvador y distintos estados de México, todos en tránsito hacia otro destino.

Su diversidad refleja el carácter internacional del fenómeno migratorio en la frontera norte del país.

¿Cómo se desarrolló la operación de rescate?

Una vecina alertó verbalmente a los policías sobre personas retenidas. Al acudir al domicilio, una mujer confirmó la situación y pidió apoyo.

La cooperación ciudadana permitió una liberación sin violencia ni enfrentamientos.

¿Qué medidas se tomaron después del rescate?

Los migrantes fueron trasladados a instalaciones de la SSPE, donde recibieron alimentos, hidratación y revisión médica.

Después quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración, que dará seguimiento legal y humanitario al caso.

