El Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que se logró la detención de Alberto “N” alias “El Virus”, sujeto señalado como objetivo prioritario al ser identificado como el líder del Cártel Nuevo Imperio en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX).

A través de un comunicado publicado vía plataformas oficiales, se dio a conocer que la detención de este sujeto se logró en el municipio de Santa Ana Hueytlalpan, en el estado de Hidalgo, esto tras una serie de investigaciones de campo.

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¿De qué se le acusa a El Virus?

De acuerdo con el mismo comunicado del Gobierno de México, la detención de “El Virus” se logró tras una serie de seguimientos a diversos eventos violentos con armas de fuego y homicidios, los cuales ocurrieron hace varios días en la zona de Azcapotzalco en la CDMX.

Se señala que este sujeto es acusado de delitos como el de homicidio, feminicidio, tráfico de narcóticos, además de que es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la zona poniente de la capital de la República Mexicana.

¿Cómo fue la detención de El Virus?

Se dio a conocer que en la detención participaron elementos de la misma SSPC, así como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), así como de la Fiscalía capitalina en un lugar recreativo ubicado sobre la carretera Tulancingo-Metepec.

Se señaló que este sujeto fue localizado en posesión de varias dosis de droga, por lo cual aunado a las órdenes de aprehensión con las que contaba en su contra, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

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