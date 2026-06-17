La noche del 16 de junio se llevó a cabo un operativo en la Zona Rosa y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega y su equipo fueron agredidos, por lo que acudió a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para presentar la denuncia correspondiente.

🚨 Así la violencia en el operativo que presuntamente reventó la diputada de Morena , Diana Sánchez Barrios.



El operativo dejó daños a la camioneta de la alcaldesa @AlessandraRdlv , según versiones preliminares. pic.twitter.com/KOvPngcIzK — Irving (@IrvingPineda) June 17, 2026

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Agreden a Alessandra Rojo de la Vega durante operativo

De acuerdo con la alcaldesa de Cuauhtémoc, los hechos ocurrieron sobre la calle Génova en la Zona Rosa. Ella y alrededor de 12 personas realizaban recorridos nocturnos para visitar establecimientos y notificar irregularidades.

Sin embargo, de inmediato los agredieron, “nos empezaron a agarrar a palazos, piedras, armas blancas y se quedaron con celulares”, indicó Alessandra Rojo de la Vega.

Nos emboscaron en Zona Rosa pic.twitter.com/uD22Qz2fKa — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

Denuncia ante la FGJ CDMX; SSC reporta un detenido

Alessandra Rojo de la Vega aseguró que varios integrantes de su equipo resultaron heridos por lo que presentarían las denuncias correspondientes ante la Fiscalía capitalina.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer mediante un comunicado que derivado de una riña en la Zona Rosa se detuvo a un hombre de 30 años quien fue presentado ante el agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica.

Además, informó que cuatro policías auxiliares y dos elementos de la SSC resultaron lesionados y fueron atendidos en el lugar de los hechos.

La #SSC informa:



Esta noche, personal de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx arribó a la calle #Génova para realizar un operativo, el cual derivó en una riña con comerciantes. Por lo anterior, personal de la #SSC resguardó al interior a personal de la #PolicíaAuxiliar y de la… pic.twitter.com/063JylIgTn — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 17, 2026

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