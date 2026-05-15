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Colapsa grúa en construcción frente a Parque Delta en colonia Roma Sur, CDMX
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Tras desplome de una grúa frente a Parque Delta, Alessandra Rojo revela que la obra contaba con permisos desde 2022

Alessandra Rojo de la Vega reportó que la obra donde se desplomó una grúa telescópica frente a Parque Delta opera con permisos vigentes desde el año 2022.

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Por: Adriana Juárez Miranda

Luego del accidente ocurrido en una construcción ubicada en la colonia Roma Sur, justo enfrente de Parque Delta, Alessandra Rojo de la Vega se pronunció al respecto.

El colapso de una grúa telescópica local aclaró que dicho proyecto inmobiliario cuenta con autorizaciones validadas por la administración pasada, desde el año 2022.

El lugar se encuentra actualmente bajo resguardo de los servicios de emergencia, quienes atienden la situación y evalúan los riesgos estructurales derivados del percance.derivados del percance.