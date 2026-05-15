Tras desplome de una grúa frente a Parque Delta, Alessandra Rojo revela que la obra contaba con permisos desde 2022

Luego del accidente ocurrido en una construcción ubicada en la colonia Roma Sur, justo enfrente de Parque Delta, Alessandra Rojo de la Vega se pronunció al respecto.

El colapso de una grúa telescópica local aclaró que dicho proyecto inmobiliario cuenta con autorizaciones validadas por la administración pasada, desde el año 2022.

El lugar se encuentra actualmente bajo resguardo de los servicios de emergencia, quienes atienden la situación y evalúan los riesgos estructurales derivados del percance.derivados del percance.