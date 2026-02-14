Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc es agredida a golpes durante recuperación de espacios públicos

Durante las últimas horas del pasado viernes 13 de febrero la alcaldesa de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), Alessandra Rojo de la Vega, denunció que fue víctima de agresiones cometidas por parte de comerciantes ligados a la diputada morenista, Diana Sánchez Barrios.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales que la alcaldesa señaló que las agresiones contra ella y su equipo, ocurrieron durante un operativo de recuperación de la vía pública en la zona de San Cosme e Insurgentes Norte.

Ante la violencia que vivimos hoy por hacer nuestro trabajo, es importante reflexionar ¿qué hay de fondo en el crecimiento exponencial de los ambulante en la CDMX? ¿Quiénes los promueven, qué beneficio sacan de permitirles romper la ley? Hoy soy yo, pero todos los días son… pic.twitter.com/8x6lyri5KM — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) February 14, 2026

¿Qué le pasó a Alessandra Rojo de la Vega en San Cosme?

Según las denuncias emitidas por la misma Alessandra Rojo de la Vega, fueron alrededor de 200 personas las que “emboscaron” al personal oficial de la alcaldía Cuauhtémoc cuando acudieron a realizar el operativo de recuperación de la vía pública.

La alcaldesa señaló que desde el primer momento el personal de la Cuauhtémoc solicitó la documentación correspondiente a los comerciantes de la zona para poder trabajar en vía pública, lo cual no fue acreditado por los vendedores ambulantes de San Cosme.

Fue al momento en el que Alessandra Rojo de la Vega solicitó establecer diálogo con las autoridades que habían otorgado los presuntos permiso para trabajar en la zona, que un grupo de personas “comenzó a agredir físicamente al personal de la alcaldía”, entre ellas a la misma alcaldesa.

En un video publicado a través de sus plataformas oficiales, Rojo de la Vega mostró golpes en el rostro, espalda, zona baja de las costillas, así como en sus brazos derivado de la agresión en plena vía pública.

🇲🇽🚨 Emboscan a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega



Mientras realizaba un operativo para reordenar puestos ambulantes sin permiso en San Cosme, le aseguraron que llegaría personal del Gobierno de la CDMX para dialogar… pero lo que apareció fue un grupo de porros que agredió… pic.twitter.com/7t6v7Ugv5e — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) February 14, 2026

Alcaldesa denuncia a Diana Sánchez Barrios como la responsable del ataque

De acuerdo con lo mencionado en la denuncia pública de Alessandra Rojo de la Vega, tanto ella como el resto del personal de la alcaldía estuvieron esperando por más de una hora a las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) que presuntamente habrían emitido los permisos a los comerciantes.

“Grabé un video que no había logrado subir porque estaba yo esperando a que llegara la ciudad para dialogar y lo único que hicieron fue tendernos una trampa y mandar a toda la gente de Diana Barrios, diputada de Morena para golpearnos, hay muchísimos trabajadores de la alcaldía golpeados”, mencionó la alcaldesa en su video.

Diputada de Morena da su postura de los hechos

Tras un par de horas de la polémica por la golpiza que recibió tanto Alessandra Rojo de la Vega como el personal de la alcaldía Cuauhtémoc, Diana Sánchez Barrios, señalada directamente en los videos de la alcaldesa, emitió un comunicado para señalar que defenderá a los comerciantes involucrados en las agresiones.

“Este domingo 15 de febrero, en La Chilanguera, presentaré una cronología detallada de los hechos”, señaló la diputada morenista.

