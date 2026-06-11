Localizan a creadores de contenido de “Bola Costera” en Sinaloa

Nuevamente en Sinaloa, reportaron la desaparición de seis creadores de contenido del denominado grupo “Bola Costera” durante el miércoles 10 de junio, la última comunicación que se tuvo con ellos fue cuando transitaban por el municipio de Rosario.

Los influencers originarios de Nayarit viajaban rumbo a Mazatlán, Sinaloa, donde planeaban crear contenido para redes sociales.

Sin embargo, fueron hallados con vida la mañana de este 11 de junio en un punto de control provisional preventivo sobre la Carretera Federal 15, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La #SSPSinaloa informa que este jueves 11 de junio de 2026 fueron localizadas con vida seis personas del sexo masculino que contaban con reporte de desaparición en el sur del estado. La localización fue realizada por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… pic.twitter.com/B8cEB3GbMe — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 11, 2026

“Los afectados, identificados como creadores de contenido para redes sociales, arribaron al punto de control a bordo de un vehículo con características coincidentes con las reportadas en una denuncia previa de desaparición. Luego de confirmar que las seis personas se encontraban físicamente estables, el personal policial les brindó asistencia primaria, protección y acompañamiento hasta el puerto de Mazatlán”, explicó la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.

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¿Qué se sabe de la desaparición de los influencers en Sinaloa?

De acuerdo a la información de la Fiscalía de Nayarit, los seis integrantes de Bola Costera que viajaban a Mazatlán, Sinaloa, son Brayan Granados Domínguez, Juan Ramón Hernández Medina, Luis Antonio Chávez Jiménez, Daniel Ramírez Segura, Pablo Ángel Durán Rentería y Brandon Zamorano Morales, quienes tenían ficha de búsqueda.

Creadores de contenido desaparecidos La Fiscalía de Nayarit emitió fichas de búsqueda de los creadores de contenido desaparecidos en Sinaloa (Fiscalía de Nayarit | FB)

Los jóvenes partieron de Tuxpan, Nayarit, alrededor de las 04:00 horas (tiempo local); sin embargo, los familiares reportaron que perdieron comunicación más tarde, justo cuando iban por el municipio de Rosario, es decir, ya en Sinaloa.

Además, informaron que los seis jóvenes viajaban en una vagoneta color blanco y que su destino final era Mazatlán, en donde se reunirían con el creador de contenido Gallada maza 2.0, quien al enterarse de la desaparición compartió lo que estaba pasando en redes sociales.

“Si están viendo este video y ustedes los tienen, aviéntenlos ahí a una carretera, no pasa nada. Nosotros vamos y los recogemos. Quítenles sus pertenencias, quítenle lo que les tengan que quitar, pero regrésenlos sanos y salvos”, dijo en un video que se compartió en Facebook.

Aumenta la violencia en Rosario, Sinaloa

Rosario se ha vuelto uno de los municipios más violentos en el estado del norte del país, pues ha quedo en medio de la disputa interna del Cártel de Sinaloa entre La Mayiza y Los Chapitos.

Tan sólo unos días atrás, se dio a conocer que fueron decomisados más de 500 artefactos explosivos improvisados; asimismo, en Escuinapa, explotó un presunto coche bomba y, hasta el momento, no se sabe más sobre el móvil o la persona detrás de este hecho.

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