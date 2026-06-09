Encuentran restos óseos en la carretera Victoria-Soto La Marina

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que atiende el presunto hallazgo de restos óseos en la carretera Victoria-Soto La Marina, a la altura de Grúas Marroquín, en el municipio de Victoria, este martes 9 de junio.

Hay que señalar que la Vocería dijo esto después de que el colectivo “De Frente Hasta Encontrarte”, que es encabezado por José Andrés Méndez “Ñeco”, reportara el hallazgo de restos en el área durante acciones de búsqueda.

Los buscadores notificaron de manera inmediata a las autoridades, es por ello que peritos y autoridades acudieron para realizar las diligencias y corroboraron los hechos, pero hacen falta investigaciones.

🚨#AlertaADN



Autoridades de Tamaulipas hallaron restos óseos en la carretera Victoria-Soto La Marina, en el municipio de Victoria; la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación https://t.co/9ilVjvuzXt — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 9, 2026

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¿En dónde se encontraron los restos óseos?

Los restos óseos se hallaron cerca del kilómetro 70 de la carretera y de acuerdo con el mapa proporcionado por las autoridades, en la ubicación marcada hay un negocio de grúas.

¿Cuál es el objetivo "De Frente Hasta Encontrarte"?

El colectivo “De Frente Hasta Encontrarte” se integró en 2018 por cerca de 80 familias con la misión de encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Desde entonces realiza acciones de búsqueda en la entidad.

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