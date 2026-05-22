Mauro Rivera de la Cruz, líder transportista en Cuautla y operador de la Ruta 12, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante un operativo federal relacionado con el denominado Operativo Enjambre.

De acuerdo con los primeros reportes, Rivera se disponía a viajar cuando fue interceptado por elementos federales dentro de las instalaciones aeroportuarias.

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Tras su captura, Rivera de la Cruz fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación jurídica en las próximas horas.

Combate a estructuras criminales en Morelos

La detención del líder transportista se suma a las capturas realizadas desde el pasado miércoles en municipios de la región oriente de Morelos.

Rivera de la Cruz aparece junto al senador de Morena, Víctor Mercado Salgado, en una imagen en la que también figuran Pablo Portillo, oficial mayor de Cuautla, y Horacio Zavaleta, exsecretario municipal. Ambos funcionarios fueron arrestados el miércoles por agentes de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), debido a presuntos nexos con grupos delictivos.

Rivera de la Cruz ha encabezado al grupo identificado como 2 de Mayo. Investigaciones en curso lo ubican dentro de una presunta red de extorsiones a comerciantes y transportistas en Cuautla, zona donde mantenía presencia dentro del gremio del transporte.

En 2019 promovió un amparo tras la detención de un exdirector de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos, investigado por presuntas irregularidades en la asignación de permisos vehiculares.

El líder transportista también ha sido referido en indagatorias relacionadas con la entrega presuntamente irregular de concesiones.

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