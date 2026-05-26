Reportan la muerte de un manifestante en plantón de la CNTE en la CDMX

Este martes 26 de mayo se reportó la muerte de un manifestante en el plantón que instaló la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), el incidente ocurrió sobre la calle 5 de Mayo. Te contamos todos los detalles.

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¿Qué pasó en el plantón de la CNTE en la CDMX hoy 26 de mayo?

Integrantes de la CNTE mantienen un plantón instalado en calles del Centro Histórico de la CDMX. Este martes, policías que realizaban recorridos de vigilancia fueron alertados acerca de una muerte ocurrida en el interior del plantón.

La #SSC informa:



Policías de la #SSC que realizaban recorridos de seguridad en la calle 5 de Mayo, colonia #Centro, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, fueron requeridos ya que se encontraba inconsciente un hombre en el campamento de los maestros de la CNTE, por lo que de manera… pic.twitter.com/HWE7eGtP27 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 26, 2026

De inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes confirmaron que un hombre de 44 años de edad, que participaba en el plantón de la CNTE, ya no contaba con signos vitales.

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