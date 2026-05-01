Ernestina Godoy se niega a entregar a Rubén Rocha Moya

La FGR informó que no cuentan con los elementos necesarios para procesar a Rubén Rocha Moya tras ser acusado de narcotráfico por autoridades de EUA.
El PT dijo que esta es fundamental con la finalidad de garantizar que no se violen derechos.
Alito Moreno aseguró que Morena no es un partido y lo nombró como “cártel del crimen organizado”; señaló a AMLO como un “corrupto y cínico”
Los Chapitos fueron un aliado clave de Rubén Rocha para que ganara las elecciones para la gubernatura.
El expresidente López Obrador pedía el voto por Rubén Rocha, lo defendió de las acusaciones de nexos con el narco y hoy no aparece pese a los señalamientos de EUA.
PRI llama “narcopartido” a Morena tras acusaciones de EUA contra Rocha y 9 funcionarios; exige investigación y detenciones por presuntos nexos criminales.