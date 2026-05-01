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FGR “patea el bote” en acusación de nexos de Rocha Moya con narco
/Política/Nota

Ernestina Godoy se niega a entregar a Rubén Rocha Moya

Este 1º de mayo, la fiscalía de Ernestina Godoy, declaró que debido a la “falta de pruebas contundentes” en la solicitud enviada por el gobierno de Estados Unidos, no detendrán al regente de Sinaloa.

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Escrito por: Adriana Juárez Miranda
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