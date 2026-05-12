Chilapa es un ejemplo de que el Estado ya no gobierna en algunas regiones, sino el narco: Opina Mónica Garza

Varias familias han sido desplazadas de Chilapa, Guerrero, a causa de la violencia ejercida por los grupos criminales, entre ellos “Los Ardillos”, que siembra el terror.

Ante este panorama, la periodista y conductora Mónica Garza, señaló que Chilapa es un claro ejemplo de que el Estado ya no gobierna algunas regiones del país, sino el narcotráfico.

Se trata de cientos de familias indígenas que están huyendo de sus comunidades, entre explosivos lanzados desde drones, ráfagas con armas de alto poder y casas incendiadas para tratar de sobrevivir al terror de “Los Ardillos”, el cual opera desde hace más de 20 años.

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