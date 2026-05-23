La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el caso del operativo contra un narcolaboratorio en el que murieron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

La notificación fue entregada este sábado por elementos de la FGR en las instalaciones del Palacio de Gobierno de Chihuahua. El requerimiento cita a la mandataria el próximo miércoles 27 de mayo, a las 10:00 horas.

Al recibir la notificación, la mandataria estatal estuvo acompañada por su equipo de trabajo y asesores legales, entre ellos el consejero jurídico, José Carlos Rivera; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el abogado Roberto Gil Zuarth; el secretario particular, Fernando Álvarez Monje; y Max Cortázar.

“Bueno, pues ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, expresó tras recibir el documento.

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🗣️ "Estoy, por supuesto, dando la cara". La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (@MaruCampos_G), recibe citatorio para comparecer ante la FGR (@FGRMexico) el miércoles 27 de mayo, a las 10:00 am pic.twitter.com/39QGU41ZcF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 23, 2026

Sin embargo, lamentó que se busque dañar al gobierno del estado y al propio pueblo. Y acusó a Morena de utilizar las instituciones con fines de persecución política.

“Lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”, indicó.

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¿Por qué se acusa persecución política?

A través de un comunicado, el gobierno del estado norteño señaló que la cita a comparecer es un acto sin precedentes, ya que, señala, “la Constitución y las leyes establecen con toda claridad que los gobernadores cuentan con la protección sobre su cargo, y que no pueden ser llamados a ningún procedimiento de naturaleza penal”.

“La actuación de la Fiscalía General de la República es absolutamente violatoria de la Constitución y de la soberanía del Estado de Chihuahua. Se trata de un evidente caso de persecución política ordenado desde Palacio Nacional, que contrasta con la protección que han brindado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como del legisladores y funcionarios acusados por Estados Unidos, por vínculos con el crimen organizado y narcoterrorismo", agregó.

Maru Campos declaró que su equipo de abogados ya se encuentra analizando la fundamentación jurídica del citatorio para llevar a cabo las acciones correspondientes.

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