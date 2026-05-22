Mujer de la tercera edad se resiste a asalto

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El sujeto encañonó a la víctima y la bajó a la fuerza de su camioneta ante varios testigos en Tulancingo, Hidalgo.
Metadatos del artículo
Publicado
22/05/2026
🕐
10:12
Por:
Majo Santillán González
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