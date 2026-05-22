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Mujer de la tercera edad se resiste a asalto

El sujeto encañonó a la víctima y la bajó a la fuerza de su camioneta ante varios testigos en Tulancingo, Hidalgo.

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Por: Majo Santillán González