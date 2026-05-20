Muere un hombre en el Museo de Antropología de la CDMX hoy 20 de mayo ; ¿qué sucedió?

Este miércoles 20 de mayo ocurrió una tragedia en el interior del Museo de Antropología de la Ciudad de México (CDMX). Un trabajador habría caído de una escalera con una altura de hasta 5 metros.

Los cuerpos de emergencia arribaron al lugar, para confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales. Te contamos qué sucedió hoy en el interior de uno de los museos más populares de la capital mexicana.

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¿Qué pasó en el Museo de Antropología hoy 20 de mayo?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, durante la mañana de este miércoles, un trabajador, de aproximadamente 60 años de edad, se encontraba realizando labores de poda al interior del Museo de Antropología, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Muere hombre tras caer de una altura aproximada de 10 mientras, cuando podaba un árbol en la parte trasera del Museo Nacional de Antropología e Historia.



QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/qtc1MA3Tnz — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 20, 2026

El hombre realizaba maniobras en la parte alta de una escalera de entre cuatro y cinco metros de altura. De pronto, perdió el equilibrio y cayó de manera repentina en las inmediaciones del museo.

Autoridades confirman la muerte de trabajador en el Museo de Antropología

Tras el accidente, empleados del museo llamaron de inmediato a los cuerpos de emergencias. Al lugar acudieron elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); sin embargo, el hombre ya se encontraba sin signos vitales, por lo que acordonaron la zona.

De inmediato, la Fiscalía de la Ciudad de México comenzó con las investigaciones correspondientes.

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