La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas (FGJE) informó que se abrió una investigación contra elementos del organismo por un presunto reporte de tortura contra una persona detenida.

La Fiscalía estatal informó que la investigación fue abierta después de la publicación de un video publicado en redes sociales en el que se observa a una persona del mismo organismo colocarle una bolsa de plástico en el rostro a un presunto detenido.

El comunicado señala que el propio titular de la dependencia ordenó la apertura de la carpeta de investigación correspondiente a este caso, con la intención de recabar pruebas suficientes y deslindar responsabilidades.

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¿Quién investigará presunto caso de tortura en Chiapas?

La Fiscalía chiapaneca explicó que se designó a un grupo especial del Ministerio Público para realizar las investigaciones pertinentes y llevar las diligencias del caso.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, solicitó al fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, actuar de manera inmediata y dar con los responsables.

Hasta el momento, se desconoce cuántos elementos estarían implicadas en este caso.