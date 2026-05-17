Tras la tragedia registrada en Tehuitzingo, Puebla, donde una familia entera fue atacada a balazos por supuestos hombres armados, dejando 10 muertos, la Fiscalía del estado reveló el posible móvil del crimen.

Durante la conmemoración del 163 Aniversario de la Heroica Defensa del sitio de Puebla, la fiscal general, Isamis Pastor Betcancour, confirmó que las víctimas pertenecen en su mayoría a una misma familia, incluyendo la bebé de un mes de edad.

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¿Qué se sabe de las víctimas por el ataque a familia en Puebla?

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señaló que las víctimas son seis hombres, tres mujeres y una menor de edad (una bebé de 1 mes y 20 días de nacida). Una de las mujeres que era trasladada para recibir atención médica perdió la vida en el trayecto.

De acuerdo con las autoridades no todas las víctimas pertenecen a la misma familia, sino únicamente seis, mientras que las otras cuatro son trabajadores del rancho en donde se registró el ataque.

¿Cuál fue el móvil del ataque de la familia en Puebla?

La fiscal general señaló que actualmente se tiene como línea de investigación un tema familiar, sin embargo no se descarta ninguna otra indagación y se continúa con la recolección de datos.