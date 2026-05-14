Autoridades de México aseguraron 13 paquetes y un bulto con cocaína al suroeste de Huatulco, Oaxaca tras un operativo en aguas del Pacífico, por lo que ya suman 65.5 toneladas de esta carga ilícita aseguradas en el mar.

Según las autoridades los paquetes y el bulto se encontraban flotando a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco durante las labores de vigilancia. Los objetos fueron asegurados y trasladados al Puerto para después ponerlos a disposición del agente del Ministerio Público.

🚨#AlertaADN#OGH | La @SEMAR_mx aseguró 13 paquetes y un bulto con cocaína a 248 millas náuticas del suroeste de Huatulco, Oaxaca https://t.co/rnAdsCrCLg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 14, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Decomiso millonario de cocaína en Oaxaca

El pasado 3 de mayo, la Secretaría de Marina (Semar) decomisó más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, exactamente en Salina Cruz, Oaxaca, lo que representó una afectada económica estimada de alrededor de 4.3 millones de pesos a los grupos criminales.

Otros decomisos de cocaína en el Pacífico

Otro aseguramiento importante de cocaína se realizó a principios de mayo, pues el día 6 se hallaron 63 bultos con esta droga y se rescataron a 11 personas naufragadas.

Mientras que el 9 de mayo una operación en las costas de Guerrero derivó en el aseguramiento de una lancha con 26 bultos de cocaína y la detención de dos personas extranjeras.

En tres operaciones marítimas en aguas del Océano Pacífico, elementos de @SEMAR_mx aseguraron 63 bultos con cocaína, además rescataron a 11 personas náufragas y pusieron a disposición de la autoridad a tres personas extranjeras localizadas como polizontes en un buque porta… pic.twitter.com/Q1ZX9rV178 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 6, 2026

adn Noticias. Te hablamos con la verdad.Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.