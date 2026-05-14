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Carga vehicular y cierres en carreteras por bloqueos hoy 14 de mayo
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Buscan reaprender a dueño del crematorio Plenitud en Chihuahua
Fiscalía de Chihuahua busca revertir liberación del dueño del crematorio Plenitud, ligado al hallazgo de 386 cadáveres en Juárez.
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Publicado
14/05/2026
🕐
07:34
Por:
Ximena Ochoa
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