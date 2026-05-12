Caso Cuatrero: Estos son los delitos graves por los que el luchador de la Triple A pasará 13 años en prisión

El caso de Cuatrero se convirtió en tendencia, debido a que este martes 12 de mayo, el luchador de la Triple A recibió su sentencia por dos delitos graves cometidos contra su expareja, la también luchadora Stephanie Vaquer.

La condena para Rogelio “N” llega después de más de dos años en prisión preventiva y marca uno de los casos más mediáticos dentro del mundo de la lucha libre mexicana por la gravedad de las acusaciones y el impacto que tuvo en la carrera de ambos deportistas. Te contamos los detalles.

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¿Por qué delitos sentenciaron a Cuatrero?

De acuerdo con la resolución judicial, el luchador fue condenado por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de Stephanie Vaquer, además de violencia familiar.

Las investigaciones señalaron que los hechos ocurrieron en marzo de 2023, cuando la luchadora chilena de la WWE denunció una agresión física y actos de violencia dentro de una relación sentimental que mantenía con Rogelio “N”.

Según la carpeta de investigación, las autoridades consideraron que existieron elementos suficientes para acreditar conductas que pusieron en riesgo la vida de la víctima, razón por la que el caso fue clasificado como intento de feminicidio y no solo lesiones.

La condena impuesta fue de 12 años y 8 meses de prisión, aunque el tiempo que Cuatrero ya permaneció en prisión preventiva podría ser tomado en cuenta dentro del cómputo total de la pena.

Cuatrero podría buscar reducción de condena

Aunque ya fue sentenciado, la defensa legal de Cuatrero todavía tendría opciones jurídicas para intentar modificar la pena.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de apelar la resolución o solicitar beneficios relacionados con reducción de condena, dependiendo de la evaluación judicial y del tiempo ya cumplido en reclusión.

Hasta ahora, Stephanie Vaquer no ha emitido un posicionamiento amplio tras conocerse la sentencia, pero durante el proceso sostuvo públicamente su denuncia.

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