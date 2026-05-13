Las autoridades revelaron que alrededor de 96 personas han sido desplazadas y otras han resultado heridas debido a los ataques por parte de grupos criminales como “Los Ardillos” y “Los Tlacos” quienes tienen presencia en Chilapa, Guerrero.

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Pobladores denuncian abandono

Sixto Mendoza, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” fue entrevistado en Hechos AM y reveló que los grupos criminales han destruido viviendas y muchos pobladores se han visto forzados a huir.

Desde el pasado 6 de mayo se han registrado ataques que han afectado a pueblos como Chicotlán, Buenavista y Tula y aunque ha habido presencia de militares o la Guardia Nacional la situación no mejora pues en cuanto los elementos se van las agresiones se agravan.

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch indicó que las autoridades federales no mantienen negociaciones con grupos de la delincuencia organizada. Se esta coordinando el ingreso y retiro de personas lesionadas sin poner en riesgo a la población.

Éxodo en Chilapa: familias huyen de ataques



Habitantes de comunidades indígenas en Guerrero denuncian que 800 familias fueron obligadas a abandonar sus hogares por el grupo criminal "Los Ardillos". Con relatos de ataques con drones y arm4s, mujeres y niños caminaron por los… pic.twitter.com/2ktqatMIjo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2026

¿Quiénes son Los Ardillos y Los Tlacos?

Los Ardillos son un grupo criminal que surgió en el año 2000 y fue dundada por Celso Ortega Rosas “La Ardilla”, exmiembro de la policía rural, en un principio secuestraban y extorsionaban. En 2008, Ortega fue detenido y liberado tres años después y en 2011 lo asesinaron en Tlanicuilulco, Quechultenango.

Tras su muerte, Jorge Iván y Celso Ortega Jímenez tomaron el liderazgo y han sido señalados como los principales responsables de las muertes y desplazamientos en la zona.

Mientras que Los Tlacos surgieron como policía comunitaria y derivaron en una organización criminal, se constituyeron formalmente en mayo de 2017 y son liderados por Onésimo Marquina Chapa ailas “El Necho”.

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