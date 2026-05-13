Raymundo S.G, director de la policía municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo; Mario del V. M, subdirector de la corporación; y Carlos Humberto B.M, expolicía, fueron aprehendidos tras un operativo por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Sus detención se realizó el martes 12 de mayo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), tras trabajos de investigación y denuncias que revelaron un presunto vínculo con grupos criminales de la región.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

De acuerdo con las autoridades, las detenciones se realizaron en tres cateos en donde se encontraron indicios importantes que servirán para la integración de las carpetas correspondientes.

Alcaldía de Tezontepec reacciona a detenciones de mandos policiacos

La presidenta municipal de Tezontepec, Ana María Rivera, señaló en un comunicado que seguirá trabajando con transparencia y su administración no encubrir ningún acto de corrupción o conducta fuera de la ley.

Además recalcó que confía en que las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades de quien o quienes resulten involucrados.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad.Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.