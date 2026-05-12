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Sin escuelas de tiempo completo y con rezago educativo, el vacío que dejó la 4T; opina Bibiana Belsasso

Bibiana Belsasso cuestiona por qué Mario Delgado minimiza el rezago educativo, luego de apoyar la eliminación de las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles.

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Por: Redacción adn Noticias

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sentenció que “en el último mes de clases no se aprende nada”, lo cual se trata de una afirmación grave debido a que no se combate el rezago educativo, sino que se descarta la acción del gobierno en este problema ya detectado.

Las autoridades también sentenciaron que las escuelas “no son guarderías”, ante las críticas por el término anticipado del ciclo escolar; sin embargo, se trata del único lugar seguro para los menores mientras los padres trabajan.

No hay que olvidar que cuando llegó la 4T al poder se eliminaron las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, lo cual dejó a muchas familias sin opciones para cuidar a sus hijos.

Conoce la opinión completa en el video.