Caso Carolina Flores: Harfuch revela que buscan extraditar a la suegra de la exreina de belleza

El feminicidio de la exreina de belleza de Ensenada, Carolina Flores, consternó a los mexicanos, pues la mujer señalada por cometer el asesinato era la suegra de la occisa.

A casi un mes del feminicidio ocurrido en la exclusiva colonia Polanco III Sección, de la alcaldía Miguel Hidalgo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , Omar García Harfuch, confirmó que está en marcha el proceso para lograr la extradición de la suegra de Carolina Flores. Te contamos los detalles del caso.

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Confirman proceso para extraditar a Erika María “N” por el feminicidio de Carolina Flores

El pasado 15 de abril ocurrió un feminicidio en un departamento ubicado en la calle Edgar Allan Poe. La víctima era Carolina Flores, una joven madre de 27 años, quien se encontraba en casa acompañada de su esposo Alejandro, de su bebé de 8 meses de edad y de su suegra, Erika María “N”, quien acababa de llegar de visita.

😔📢 Reyna Gómez, la mamá de la exreina de belleza Carolina Flores, reveló que su yerno Alejandro Sánchez le avisó del feminicidio. Gómez le mandó un mensaje directo a la suegra de su hijo diciendo que tenga el valor de entregarse#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin |… pic.twitter.com/qfoar2T4Oe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 25, 2026

La mujer que fue candidata a regidora de Ensenada, Baja California, habría matado a su nuera con 12 disparos, para luego huir rumbo a Venezuela, donde fue capturada, el pasado 29 de abril.

Al respecto, el secretario de Protección Ciudadana informó que está en proceso de extradición para que la suegra enfrente a la justicia en la capital mexicana.

La Fiscalía de la CDMX lleva el caso de Carolina Flores: Harfuch

Asimismo, Omar García Harfuch informó que el caso de Carolina Flores se encuentra en manos de la Fiscalía de la Ciudad de México, que continúa realizando las diligencias ministeriales y periciales para esclarecer completamente los hechos.

Por el delito de feminicidio, la suegra de la exreina de belleza, Erika María “N” podría enfrentar hasta 35 y 70 años de prisión.

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