La Secretaría de la Marina a través del Gabinete de Seguridad de nuestro país, dio a conocer que lograron asegurar hasta 26 bulos de aparente cocaína en las costas de Guerrero, lo cual también derivó en la detención en contra de dos sujetos de nacionalidad extranjera.

A través de un breve informe realizado por las autoridades de nuestro país, se detalló que con este aseguramiento ya suman un total de 89 bultos con aparente narcóticos, los que se aseguran gracias a las acciones implementadas sobre el mar.

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¿Cómo fue el operativo para detener a los dos involucrados?

De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades de nuestro país, en el operativo participaron elementos de la misma Marina, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) Guardia Nacional (GN) y la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, los mismos elementos de la Marina fueron captados realizando las maniobras de recuperación de los bultos con narcóticos, además de que también se aprecia a un helicóptero de la misma secretaría, realizando acciones de sobrevuelo en la zona.

Por otro lado, también se puede apreciar el momento exacto en el que los elementos de seguridad cargan los bultos de cocaína para que sean trasladados a un lugar seguro para su destrucción.

En una operación marítima frente a costas de Guerrero, personal de @SEMAR_mx aseguró una embarcación menor con 26 bultos de cocaína y detuvo a dos personas extranjeras.



Con esta acción suman 89 bultos asegurados en cuatro operaciones marítimas consecutivas en una semana, lo que… pic.twitter.com/nb9wqtxqrB — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 9, 2026

Suman más de 80 bultos recuperados por la Marina

Como bien se mencionó anteriormente, la Marina destacó que con las acciones que se dieron a conocer este sábado 9 de mayo, suman cerca de 100 bultos con narcóticos asegurados por la vía marítima.

“Con esta acción suman 89 bultos asegurados en cuatro operaciones marítimas consecutivas en una semana, lo que representa una afectación significativa a las capacidades operativas y financieras de la delincuencia organizada”, se lee en el comunicado.

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