La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que tras meses de disputa, obtuvieron una resolución favorable para la extinción de dominio de una residencia valuada en 51 millones de pesos en la alcaldía Miguel Hidalgo, y la cual pertenecía al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

A grandes rasgos, esto significa que las autoridades mexicanas lograron quitarle la residencia al exfuncionario público, esto tras los trabajos realizados por el MP de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), quien interpuso un recurso de apelación.

¿Qué se sabe de la residencia de Emilio Lozoya en Las Lomas?

De acuerdo con lo mencionado por la misma FGR en el comunicado, la residencia que se le logró quitar a Emilio Lozoyoa se ubica en la zona de Las Lomas en la alcaldía Miguel Hidalgo, además de que tiene un valor estimado de 51 millones de pesos.

Se destacó que el juez encargado del caso determinó que tras las pruebas presentadas, se comprobó que la casa fue adquirida con dinero ilícito proveniente del caso Agronitrogenados, el cual derivó en la detención del exfuncionario antes señalado.

Es importante mencionar que se destacó que el proceso para quitar el dominio de esta residencia a Lozoya, se inició desde el ya lejano 2021 cuando la misma FGR interpuso los procedimientos correspondientes ante las autoridades, sin embargo, en su momento no se procedió.

Imágenes de la residencia de Lozoya embargada por la FGR

En las mismas imágenes compartidas por la FGR, se puede apreciar que la casa valuada en 51 millones de pesos contaba con un área libre, vista directa a una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México (CDMX), gimnasio privado, baños con acabados de lujo y un sótano de grandes dimensiones.

Por otro lado, se puede apreciar que los cuartos cuentan con closets de grandes dimensiones, una tipo terraza con vista directa a un área de árboles, así como entrada para vehículos que no se informó sobre sus dimensiones.

La FGR gana a Emilio Lozoya una residencia de más de 51 mdp



Un juez ordenó la extinción de dominio del inmueble



El caso está ligado a la compra irregular de Agronitrogenados pic.twitter.com/rL0hmLVQHf — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 9, 2026

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