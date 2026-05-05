La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo informó la detención de Rusell Román ‘N’, alias el “Muñeco”, involucrado en el delito de robo y extorsión a comerciantes de Cancún.

El “Muñeco” también está implicado en delitos contra la salud y las autoridades afirman que aparece en 11 carpetas de investigación y más de 70 casos de robo con violencia en comercios, sobre todo a “Farmacia Yza”.

🚨#AlertaADN



Detuvieron en Cancún a Rusell Román "N", alias "Muñeco", vinculado con más de 70 robos con violencia a comercios https://t.co/Qi7AGt4mGs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 5, 2026

Extorsión en Cancún

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló en su informe de enero 2026, que Cancún concentra más de 85% de los casos de extorsión en toda la Península de Yucatán.

Entre enero y noviembre de 2025 se reportaron al menos 162 casos denunciados. Sin embargo, de acuerdo con María Jovita Portillo Navarro, presidenta de la Coparmex en el estado, estos números son los que se saben, porque muchos no hacen el reporte por miedo.

Es por ello que llamó a las autoridades, sobre todo a las fiscalías a atender este grave delito y prestar atención a las víctimas.

Detenciones en Quintana Roo por extorsión

El pasado 5 de abril dos personas fueron detenidas en la región 247 de Cancún después de un operativo luego de actos de extorsión a una tienda de abarrotes.

El operativo fue implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez en un inmueble señalado como posible punto de venta de drogas. Los detenidos fueron trasladados a las investigaciones de la base Titán y luego a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.