Las cámaras de una vivienda lograron captar un caso de acoso sexual cerca del Metro Pantitlán.

Las cámaras de una vivienda lograron captar un caso de acoso sexual cerca del Metro Pantitlán. | Getty Images

Una joven fue víctima de acoso sexual muy cerca del Metro Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza y las cámaras de una vivienda lograron captar este hecho. El video llegó a las redes sociales donde los internautas buscan evidenciarlo.

El pasado 23 de abril, aproximadamente a las 8:00 de la mañana, la joven estaba caminando en la colonia Adolfo López Mateos, a unas cuadras de la estación Pantitlán, cuando un hombre que ya la estaba siguiendo la alcanzó y la tocó sin su consentimiento y luego se fue como si nada.

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Una joven denunció que fue víctima de abuso sexual a una cuadra del Metro Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza.



Relató que un sujeto la siguió y la agredió en segundos, dejándola paralizada por el miedo. Tras lo ocurrido, decidió buscar… pic.twitter.com/NoxwUEfKj1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

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En las imágenes se puede ver cómo el agresor, quien tiene una gorra negra y chamarra verde, se acerca a ella y la toca, luego se cruza la calle, aparentando que nada pasó.

Este acto de acoso ocurrió en segundos y debido a la confusión de lo que había pasado, la joven se quedó paralizada. Tras caer en cuenta que había sido víctima de un abuso pidió el acceso a las cámaras para evidenciar al agresor.

¿Qué se sabe del acosador cerca del Metro Pantitlán?

Hasta el momento el acosador no ha sido detenido, pero luego de la viralización de su imagen en las redes sociales espera que las autoridades den con el muy pronto.

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