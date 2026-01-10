Detienen a hombre que ofrecía trabajo en redes sociales y abusaba de mujeres

La Policía de Investigación de la CDMX detuvo a Raúl “N”, quien presuntamente abusaba sexualmente de mujeres tras ofrecerles empleo mediante redes sociales; las denuncias que se tienen registradas son de noviembre y diciembre de 2025.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Detienen a agresor sexual en CDMX

Tras recabar información y Garcías a un retrato hablado que elaboró la Fiscalía General de Justicia ( FGJ ) de la CDMX, agentes de la PDI lograron ubicar al sospechoso en la colonia Tepeyac Insurgentes en la alcaldía Gustavo A. Madero y fue detenido por presuntos delitos contra la salud.

Posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público y se le investigará por delitos de abuso sexual y otras posibles imputaciones.

Cabe mencionar que se sanciona con 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa, esto implica tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. También si se obliga a la víctima a ver un acto sexual o exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

¿Cómo operaba el agresor sexual?

De acuerdo con datos de Info7, Raúl “N” tenía un perfil falso en Facebook donde ofrecía contratación inmediata para diferentes vacantes en distintos giros comerciales y tras el primer contacto, citaba a las víctimas en puntos de alta afluencia.

Normalmente citaba a las víctimas en el paradero de Indios Verdes y convencía a las víctimas de trasladarse a otro lugar para posteriormente amenazarlas y abusar de ellas.

Las autoridades destacaron la importancia de verificar la autenticidad de las ofertas laborales difundidas mediante redes sociales e instó a la población a denunciar cualquier situación sospechosa.

La violencia de Género

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.