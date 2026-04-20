Promesas falsas y explotación: así operaba el bar en Othón P. Blanco donde rescataron a decenas de mujeres

Promesas falsas y explotación: así operaba el bar en Othón P. Blanco donde rescataron a decenas de mujeres | Fiscalía de Quintana Roo

Un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales permitió el rescate de 36 mujeres en el municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, quienes presuntamente eran víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.

También fue detenido Rolando Agustín “N”, hombre señalado como encargado del establecimiento; será en las próximas horas cuando se determine su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.

Resguardan #FGEQuintanaRoo y @GN_MEXICO_ a 36 mujeres víctimas de trata de personas, tras cateo en un bar en #OthónPBlanco



•El Fiscal General Raciel López Salazar informa que, entre las víctimas se encuentra una mujer de nacionalidad extranjera



•Durante la diligencia, se… pic.twitter.com/AVgdrIS9tQ — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) April 20, 2026

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Operativo se dio tras investigaciones y denuncias ciudadanas

De acuerdo con el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, el cateo se llevó a cabo tras labores de inteligencia y denuncias ciudadanas que alertaban sobre posibles actividades ilícitas en un inmueble ubicado en la colonia David Gustavo Gutiérrez.

La orden judicial fue obtenida por el Ministerio Público y ejecutada con apoyo de fuerzas federales.

Rescataron a 35 mujeres mexicanas y una extranjera

El despliegue se realizó en un bar localizado en el cruce de la calle Camelias y la avenida Juárez, donde participaron elementos de la Guardia Nacional y corporaciones locales.

Durante la diligencia, las autoridades resguardaron a 36 mujeres mayores de edad: 35 mexicanas y una de origen hondureño.

Además, peritos aseguraron diversos indicios que podrían fortalecer la investigación, entre ellos terminales de cobro electrónico, dispositivos de videograbación, dinero en efectivo, libretas con registros de servicios y preservativos. El inmueble quedó bajo resguardo oficial.

Víctimas eran captadas con engaños, según investigación

Las primeras indagatorias apuntan a que las mujeres eran reclutadas bajo ofertas laborales como meseras o ficheras, principalmente en contextos de vulnerabilidad económica; sin embargo, posteriormente eran presuntamente obligadas a ofrecer servicios sexuales dentro del establecimiento.

Según la información oficial, las víctimas debían entregar hasta el 50% de sus ingresos a la administración del lugar, lo que configura uno de los elementos característicos del delito de trata en su modalidad de explotación sexual.

Autoridades estatales señalaron que las mujeres ya reciben atención integral, incluyendo apoyo psicológico y asesoría jurídica, con el objetivo de garantizar su protección y evitar su revictimización.

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