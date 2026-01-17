Detienen en el estado de Hidalgo a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI

El Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que se logró la captura de Alejandro Rosales Castillo, sujeto que se encontraba en la lista de los 10 más buscados por el FBI por un delito cometido en Carolina del Norte, Estados Unidos (EUA) en 2016.

Fue a través de un comunicado emitido por las autoridades mexicanas, que se informó que este sujeto fue detenido en Pachuca, Hidalgo como parte de una colaboración binacional entre elementos de EUA y de nuestro país.

Detienen en Hidalgo a Alejandro Castillo, top 10 de los fugitivos más buscados por el FBI

De acuerdo con el comunicado emitido por el gobierno mexicano, la detención de Alejandro Rosales Castillo se logró con participación de elementos de la misma SSPC, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

Se señaló que la detención se logró derivado del intercambio de información entre autoridades de EUA y México. Tras una serie de investigaciones, se tuvo conocimiento que este sujeto se encontraba en el municipio de Pachuca, Hidalgo por lo que se activaron los protocolos para su detención.

Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el @FBI, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro “N”, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de… pic.twitter.com/gZ8ybE85Pm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 17, 2026

¿De qué se le acusa a Alejandro Castillo?

Alejandro Rosales Castillo es acusado por el asesinato de una mujer ocurrido en Charlotte, Carolina del Norte en agosto de 2016. En su momento, se informó que este sujeto mató a quien fuera su compañera de trabajo y dejó el cuerpo sin vida y con una herida de bala en la zona boscosa del condado de Cabarrus.

Tras varios meses de búsqueda y de constantes fracasos para su detención, el FBI ingresó a este sujeto a la lista de los 10 más buscados en octubre de 2017. Se le acusa de homicidio, fuga de la justicia y de salir del país de manera ilícita.

¿Cuándo ofrecía el FBI por Alejandro Casillo?

Vale la pena mencionar que en primera instancia el FBI llegó a ofrecer hasta 100 mil dólares por información que derivara en la detención de Alejandro Castillo, sin embargo, para el 2023 la recompensa se elevó hasta los 250 mil dólares.

