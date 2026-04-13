Reportan desaparición de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, Guerrero

Reportan la desaparición del alcalde de Taxco, Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, tan sólo días después de la desaparición de su padre y médico, Juan Vega Arredondo.

Hasta el momento, no se cuenta con mayor información; sin embargo, sólo se encuentra activa la ficha de búsqueda del médico, la cual se activó el domingo 12 de abril 2026.

Alcalde no aparece en actos públicos

De acuerdo con reportes locales, el presidente municipal dejó de aparecer en actos públicos desde el domingo, un día después de que se reportara la desaparición de su padre.

Activan ficha de búsqueda por el médico Juan Vega Arredondo

La única ficha de búsqueda activa corresponde a Juan Vega Arredondo, médico y director del Hospital IMSS-Bienestar Adolfo Prieto, quien fue visto por última vez el sábado 11 de abril.

Según versiones preliminares, el doctor fue interceptado por sujetos armados mientras circulaba en su vehículo sobre la carretera federal hacia Cuernavaca, Morelos, en el punto conocido como Los Pocitos.

El domingo 12 de abril, su automóvil —un Jetta blanco— fue localizado abandonado cerca de la comunidad de Acamixtla, lo que reforzó la hipótesis de una privación ilegal de la libertad.

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