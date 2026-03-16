García Harfuch se reúne con el director de la DEA en Washington; reafirman cooperación contra el narcotráfico

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo una reunión en Washington D.C. con el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

El encuentro formó parte de una agenda de trabajo enfocada en reforzar la coordinación entre México y Estados Unidos para enfrentar delitos que impactan a ambos países, particularmente el tráfico de drogas, el flujo ilegal de armas y la violencia vinculada al crimen organizado.

En Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el Director de @DEAHQ Terrance Cole sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, y disminuir la… https://t.co/5ZLKZZI8RF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 16, 2026

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Reunión entre México y la DEA para combatir narcotráfico y tráfico de armas

Durante su visita a la capital estadounidense, García Harfuch explicó en redes sociales que acudió en representación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para dialogar sobre estrategias de cooperación en materia de seguridad pública.

El funcionario señaló que uno de los temas centrales fue fortalecer la coordinación para combatir el narcotráfico, así como frenar el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos hacia territorio mexicano.

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Además, destacó la necesidad de mantener un intercambio constante de información entre agencias de ambos países para lograr detenciones relevantes contra grupos criminales que operan de manera transnacional.

DEA impulsa colaboración fronteriza

La Administración para el Control de Drogas también subrayó que el diálogo con autoridades mexicanas busca reforzar las capacidades de colaboración en investigaciones conjuntas y operaciones que permitan desarticular redes delictivas vinculadas al tráfico de drogas.

La colaboración entre ambos países ha sido clave durante años para enfrentar fenómenos como el tráfico de drogas sintéticas, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas.

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