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García Harfuch se reúne con el director de la DEA en Washington; reafirman cooperación contra el narcotráfico

El titular de la SSPC sostuvo un encuentro con el administrador de la DEA para reforzar la captura de objetivos y el intercambio de información estratégica.

Omar García Harfuch
García Harfuch se reunió con la DEA en Washington|DEA | X

Escrito por: Ximena Ochoa

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo una reunión en Washington D.C. con el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

El encuentro formó parte de una agenda de trabajo enfocada en reforzar la coordinación entre México y Estados Unidos para enfrentar delitos que impactan a ambos países, particularmente el tráfico de drogas, el flujo ilegal de armas y la violencia vinculada al crimen organizado.

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Reunión entre México y la DEA para combatir narcotráfico y tráfico de armas

Durante su visita a la capital estadounidense, García Harfuch explicó en redes sociales que acudió en representación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para dialogar sobre estrategias de cooperación en materia de seguridad pública.

El funcionario señaló que uno de los temas centrales fue fortalecer la coordinación para combatir el narcotráfico, así como frenar el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos hacia territorio mexicano.

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Además, destacó la necesidad de mantener un intercambio constante de información entre agencias de ambos países para lograr detenciones relevantes contra grupos criminales que operan de manera transnacional.

DEA impulsa colaboración fronteriza

La Administración para el Control de Drogas también subrayó que el diálogo con autoridades mexicanas busca reforzar las capacidades de colaboración en investigaciones conjuntas y operaciones que permitan desarticular redes delictivas vinculadas al tráfico de drogas.

La colaboración entre ambos países ha sido clave durante años para enfrentar fenómenos como el tráfico de drogas sintéticas, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas.

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