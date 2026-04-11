Asesinato de alumno de la FES Cuautitlán fue ataque directo, no asalto; afirma alcalde

El caso del joven Joel Ulises Cristóbal sigue conmocionado a la comunidad de la FES Cuautitlán y de la UNAM en general, pues luego de que se diera a conocer que había sido víctima de un asalto, el alcalde la demarcación señaló que se trató de un ataque directo al no encontrar indicios de violencia previa.

Durante una sesión de cabildo realizada el pasado 10 de abril, se informó que las investigaciones preliminares han arrojado que no existe evidencia concreta del supuesto asalto, por lo cual se desestimó la primera versión que se difundió en redes sociales y medios de comunicación.

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¿Qué le pasó a Joel Ulises en la FES Cuautitlán?

Información que surgió durante la tarde del pasado viernes 10 de abril, señaló que Joel Ulises de la carrera de Administración en la FES Cuautitlán fue atacado alrededor de las 14:00 horas en la calle Narciso Mendoza del pueblo San Sebastián Xhala.

Primeras versiones que surgieron sobre el caso que conmocionó a la comunidad estudiantil de la máxima casa de estudios, habían señalado que el joven estudiante había sido víctima de un asalto, sin embargo esa versión fue desestimada por autoridades municipales.

UNAM exige esclarecer asesinato del joven estudiante

Luego de que se diera a conocer la información antes revelada, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de un comunicado oficial, exigió a las autoridades de Cuautitlán Izcalli que se avance lo más rápido posible en la investigación para dar con el o los responsables de la muerte de Josel Ulises.

Autoridades de Cuautitlán Izcalli mencionaron que de momento, se iniciaron las búsquedas de cámaras de vigilancia que puedan servir como evidencia del caso, esto con la finalidad de dar con el o los responsables del ataque.

Aumentan casos de violencia en FES de la UNAM

Vale la pena mencionar que el caso del joven estudiante de la carrera de Administración llega en medio de la ola de violencia y amenazas que se viven en los diferentes planteles de la FES de la UNAM, pues desde inicios de año se han dado casos de violencia y agresiones dentro de los planteles.

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