Nueva carrera en la UNAM; aprueban Licenciatura en Química Cosmética Industrial y así funcionará

El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó la creación de la Licenciatura en Química Cosmética Industrial, con lo que la máxima casa de estudios sumará 134 carreras. La nueva carrera busca responder a la creciente demanda de profesionistas en un sector estratégico para la economía nacional.

La licenciatura será impartida en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán y tendrá un enfoque multidisciplinario que integrará conocimientos científicos, tecnológicos y normativos para el desarrollo de productos cosméticos innovadores, seguros y sostenibles.

De acuerdo con el dictamen aprobado, el sector cosmético representa una importante área de oportunidad para México, al posicionarse como el segundo mercado en América Latina y el quinto productor a nivel mundial.

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Química Cosmética Industrial: ¿Cómo es la nueva Licenciatura de la UNAM?

Nombre: Química Cosmética Industrial

Sede: FES Cuautitlán

Duración: 9 semestres

Plan de estudios: 57 asignaturas, 380 créditos

Modalidad: presencial, sistema escolarizado

Primera generación: aproximadamente 20 estudiantes

La importancia de este sector es alta debido a que:



México es el segundo mercado latinoamericano en cosmética

Quinto productor mundial

Valor de mercado: 17.2 millones de dólares en 2023

Aporta 0.7% del PIB manufacturero

Genera más de 250 mil empleos

Los datos revelan que la creación de esta carrera es de suma importancia y contribuirá significativamente al crecimiento del sector. En adn Noticias te mantendremos informado sobre la apertura de la convocatoria y todos los detalles de inscripción.

Fortalecen educación a distancia en Enfermería

El CU también aprobó la creación del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) en la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO), con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la profesionalización del personal de salud.

Este sistema permitirá ofrecer programas en modalidades abierta, a distancia y mixta, además de ampliar opciones en educación continua y posgrado.

El pleno del CU tomó protesta como consejeros universitarios a Edgar Torres Irineo y Enrique Arturo Cantoral Uriza, designados por la Junta de Gobierno como directores de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, unidades Mérida y Juriquilla, respectivamente; así como a María Patricia García Pavón, como directora general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.

Asimismo aprobó la entrega de la medalla Alfonso Caso a 145 egresados destacados de 2023:



64 de especialización

49 de maestría

32 de doctorado

Autorizó, de forma extemporánea, la medalla Gabino Barreda a una egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Finalmente, se guardó un minuto de silencio en memoria del profesor emérito Armando Shimada Miyasaka, de la FES Cuautitlán.

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