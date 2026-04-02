Detienen a colombiana en el AICM; transportaba cocaína oculta en cosméticos

La Secretaría de Marina informó la detención de una mujer de nacionalidad colombiana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras asegurar cocaína oculta en frascos que simulaban contener productos cosméticos.

El operativo se llevó a cabo en la Terminal 2 como parte de los dispositivos de supervisión. En las redes sociales se difunden las fotografías de la droga incautada.

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¿Cómo descubrieron a la colombiana con droga en el AICM?

Los hechos ocurrieron cuando personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP), en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y Aduanas, revisó el equipaje a una pasajera procedente de Bogotá, Colombia, que arribó a territorio nacional a bordo de un vuelo comercial.

La mujer pretendía burlar la seguridad con 14 frascos de clorhidrato de cocaína disfrazados de cosméticos. Durante la revisión de rutina, los agentes detectaron una maleta repleta de productos de cuidado personal, entre los que se encontraban:



Botellas de champú

Lociones corporales de color ámbar

Atomizadores de fragancias

Un pequeño suero facial en frasco azul con gotero

🚨| Detenida en el AICM 🇲🇽✈️| Una mujer colombiana fue sorprendida con 14 frascos de cocaína camuflados como cosméticos.



Todo quedó a disposición de las autoridades competentes. https://t.co/Rc1xzp9pw6 pic.twitter.com/KafBHUJ5I0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2026

Sin embargo, al ser analizados con equipo especializado dieron positivo a dicha sustancia ilegal. La situación derivó en la detención inmediata de la pasajera.

Asimismo, indicó que la persona fue puesta a disposición de las autoridades competentes junto con la sustancia asegurada, mientras se integra la carpeta de investigación correspondiente.

Semar puntualizó que estas acciones se hicieron con apego a los protocolos de actuación y en coordinación interinstitucional, como parte de los esfuerzos permanentes con el fin de detectar e inhibir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en los principales puntos de entrada al país.

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