Caso Leyla Montserrat: La matan en Sonora, graban todo y las culpables reciben castigo mínimo

El caso de Leyla Montserrat, la joven fue asesinada en Sonora por dos adolescentes que, además de cometer el crimen, lo grabaron, se ha convertido en uno de los feminicidios más impactantes y que han causado indignación por las sentencias mínimas a las culpables.

A pesar de la brutalidad del hecho, las dos adolescentes que cometieron el feminicidio, recibieron una sentencia de apenas dos años de internamiento y una reparación del daño de un poco más de 5 mil pesos. Te contamos los detalles del caso.

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Así fue el asesinato de Leyla Montserrat: sus amigas la engañaron y grabaron el crimen

De acuerdo con los reportes, el asesinato de Leyla Montserrat ocurrió en Sonoyta, Sonora y estuvo marcado por la traición. Las agresoras, Montserrat, de 13 años y Britany Michel, de 15 años, eran amigas de la víctima.

El pasado 26 de septiembre de 2025, las jóvenes engañaron a Leyla para encontrarse con ella. La llevaron a una casa en el ejido El Desierto, donde le aseguraron que le tenían una sorpresa. Una vez en el lugar, la sentaron en una silla, le taparon los ojos, le colocaron una soga en el cuello y la estrangularon. Lo más alarmante es que el crimen fue grabado por las propias responsables.

¿Cuál fue la sentencia para las asesinas de Leyla Montserrat?

A pesar de la brutalidad del ataque y la alevosía y ventaja con la que fue llevado a cabo, las adolescentes responsables del asesinato de Leyla Montserrat recibieron una sentencia mínima. Britany Michel recibió una sentencia de 2 años y 10 meses de internamiento; mientras que, Monserrat recibió 11 meses de libertad asistida.

Además, se estableció una reparación del daño de apenas $5,667 pesos, cifra que ha sido duramente criticada por la familia de la víctima y la opinión pública, pues ni siquiera cubre los gastos funerarios de la joven.

No obstante, este castigo se apega al marco legal vigente para menores de edad en Sonora, donde las penas son considerablemente menores en comparación con las que recibiría un adulto por un delito similar.

¿Por qué les dieron una pena mínima a las asesinas de Leyla Montserrat?

La razón detrás de la baja condena está en la legislación mexicana para adolescentes en conflicto con la ley. Al ser menores de edad, las responsables no pueden recibir penas equiparables a las de adultos, incluso en casos graves como feminicidio. Es decir, por su edad, Britany y Montserrat sí recibieron la pena máxima.

El sistema de justicia para adolescentes prioriza la reinserción social sobre el castigo, lo que limita los años de internamiento. Sin embargo, este enfoque ha sido cuestionado tras casos como el de Leyla Montserrat, donde la gravedad del crimen contrasta con la sanción impuesta.

En cuanto a la cantidad que el juez estableció como reparación del daño, también cumple con los establecido por la ley en Sonora, pues el código penal dicta que se le debe de cobrar a las adolescentes.

Ante esta situación, especialistas señalan que, aunque la ley busca proteger los derechos de los menores, también existe un vacío en la percepción de justicia para las víctimas.