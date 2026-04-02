Detienen en Puebla a Everto “N”, presunto integrante del CJNG, con armas y droga

Un hombre identificado como Everto "N", de 29 años, fue detenido en el municipio de Puebla como resultado de un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad federales y estatales. De acuerdo con información oficial, el sujeto estaría presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más peligrosos del país.

La intervención se llevó a cabo, este jueves 2 de abril 2026, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la entidad, en las que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE), así como corporaciones federales como la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

👮‍♂️👮‍♀️ Derivado de un despliegue operativo, autoridades federales y estatales detuvieron a Everto N., de 29 años, vinculado al grupo delictivo denominado “CJNG”.



Esta acción fue resultado de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública, @FiscaliaPuebla, @SEMAR_mx,… pic.twitter.com/Qbt6isopj3 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) April 2, 2026

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Aseguran cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Durante el despliegue operativo, con base en un comunicado, las autoridades lograron el aseguramiento de diversos indicios que podrían estar relacionados con actividades ilícitas. Entre lo incautado se encuentran cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, dinero en efectivo y múltiples envoltorios con sustancias ilícitas, presuntamente drogas.

Estos hallazgos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido.

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De acuerdo con reportes preliminares, la detención se realizó sin que se registraran enfrentamientos, lo que permitió a las autoridades asegurar tanto al sospechoso como los objetos decomisados sin mayores incidentes.

Refuerzan estrategia de seguridad en Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla destacó que este tipo de operativos forman parte de una estrategia integral para combatir la delincuencia organizada y fortalecer la seguridad en la entidad.

Asimismo, subrayó que la coordinación entre instituciones de los tres niveles de gobierno ha sido clave para obtener resultados en materia de prevención del delito y desarticulación de células criminales.

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