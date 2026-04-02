Carga vehicular en la autopista México-Puebla, estas carreteras tienen bloqueos hoy 2 abril

Hoy 2 de abril, Jueves Santo, se registra carga vehicular en varias carreteras y autopistas debido a accidentes y bloqueos. Entre las más afectadas están las vialidades México-Puebla y México-Querétaro, por lo que CAPUFE y Guardia Nacional alertan a los conductores para que tomen precauciones.

El periodo vacacional por Semana Santa también provoca una alta afluencia en las carreteras del país, así como la presencia de autobuses de transporte público.

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos hoy?

Autopista México-Puebla

Una pipa se incendió en la autopista México- Puebla; la circulación está cerrada en ambos sentidos en el tramo de Río Frío a Ixtapaluca. CAPUFE pide a los conductores extremar precauciones.

🚨#AlertaADN



Una pipa se incendió en la autopista México - Puebla; la circulación está cerrada en ambos sentidos en el tramo de Río Frío a Ixtapaluca https://t.co/aoNdp4cT5f pic.twitter.com/kPyw2ZJymo — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 2, 2026

Autopista México-Puebla

Un fuerte accidente en el kilómetro 20 de la autopista México-Puebla entre un tráiler y una unidad tipo combi de la ruta 104, dejó una persona prensada y cinco lesionados, entre ellos un joven de 20 años.

El impacto fue tan fuerte que el tráiler arrastró por varios metros a la unidad de transporte. El incidente ya es atendido por bomberos y elementos de la policía, quienes ya acordonaron la zona y desvían la circulación.

A través de sus redes sociales, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) también alerta a los conductores por carga vehicular debido al periodo vacacional a la altura de la plaza de cobro San Marcos.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoPuebla, Plaza de Cobro San Marcos. Carga vehicular en dirección a Puebla, por periodo vacacional. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 2, 2026

Autopista México-Irapuato

Se registra cierre a la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, dirección Querétaro, a la altura del kilómetro 36, por atención de un choque por alcance múltiple entre tractocamiones y camioneta.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Querétaro - Irapuato, km 36, dirección Querétaro. Cierre a la circulación por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones y camioneta. Toma tus precauciones.



Consulta la ubicación aquí:https://t.co/6oWko9TwaA — CAPUFE (@CAPUFE) April 2, 2026

Autopista México-Cuernavaca

Se registra carga vehicular en la autopista México-Cuernavaca, cerca de la plaza de cobro Tlalpan, dirección Cuernavaca, debido a la alta afluencia por vacaciones de Semana Santa. CAPUFE pide a los conductores manejar con precaución para evitar accidentes.