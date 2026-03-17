Doña Carlota abandonará cárcel de Chalco; juez le concede prisión domiciliaria

Carlota "N", conocida como doña Carlota, seguirá su proceso penal por los delitos de homicidio y lesiones en prisión domiciliaria. La mujer de 74 años abandonará el penal de Chalco luego de que un juez modificara su medida cautelar, tras una nueva audiencia llevada a cabo este martes.

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Entre las medidas que deberá cumplir se encuentran el pago de una garantía económica de 250 mil pesos, la prohibición de salir del país y el uso de un dispositivo electrónico de localización.

Una vez se cumpla lo estipulado, la policía del Estado de México la trasladará a un domicilio, se prevé que esto ocurra la próxima semana.

¿Por que doña Carlota saldrá de la cárcel?

La decisión fue tomada tras un juicio de amparo promovido por su defensa el 6 de noviembre del año pasado, en el que se expusieron los problemas de salud de la imputada, así como su edad, de 74 años. Entre los padecimientos que presenta se encuentran hipertensión y diabetes mellitus tipo 2, los cuales fueron considerados por la autoridad judicial para otorgar el beneficio.

En aquel momento, la jueza Karen Guadarrama se negó a concederla, motivo por el cual la defensa promovió un amparo. Posteriormente, el 12 de febrero del presente año, el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal con sede en Nezahualcóyotl resolvió a favor del amparo, ordenando dejar sin efectos la determinación emitida por Guadarrama.

¿Qué hizo doña Carlota?

Carlota "N" disparó y mató a dos hombres en abril de 2025 en el municipio de Chalco, Estado de México. Los hechos ocurrieron durante una disputa por una propiedad que ella afirmaba era suya y que, según su defensa, había sido invadida ilegalmente por las víctimas.

Durante el altercado, doña Carlota realizó disparos en contra de las personas que se encontraban en el sitio. Como consecuencia, Justin Márquez, de 19 años, y su padre, Esau Márquez, de 51 años murieron.

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